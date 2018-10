EU-domstolen har bestemt at Polen må oppheve beslutningen om at pensjonsalderen for landets høyesterettsdommere skal senkes.

Den polske pensjonsreformen har ført til at mange dommere som er på kollisjonskurs med regjeringen, er blitt pensjonert mot sin vilje.

Ifølge fredagens beslutning i EU-domstolen, må reformen oppheves umiddelbart.

Det er EU-kommisjonen som har brakt Polens omstridte rettsreformer inn for EU-domstolen i Luxemborg. Kommisjonen mener den er i strid med prinsippet om domstolenes uavhengighet.

Men den nye loven ble pensjonsalderen senket fra 70 til 65 år. Siden den trådte i kraft 3. april i år, har 21 av domstolens 72 dommere måttet gå av.

Den polske regjeringen mener på sin side at loven gjør det mulig å fjerne korrupte dommere.

