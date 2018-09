EU dropper skattesak mot McDonald's

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager har konkludert med at Luxembourgs skatteregime for McDonald's er i samsvar med reglene.

EU-kommisjonen bestemte seg i desember 2015 for å innlede en gransking av den amerikanske hamburgerkjedens lukrative skatteordning i Luxembourg.

Kommisjonen har mistenkt Luxembourg for å gi McDonald's ulovlige skattefordeler, men konkluderer nå med at Luxembourg ikke har gjort noe ulovlig. Når McDonald's har sluppet skatt på deler av profitten i både USA og Luxembourg, skyldes det heller et misforhold mellom skatteregimene i de to landene, forklarer Vestager.

– Vi har derfor konkludert med at Luxembourg ikke har brutt EUs regler om statsstøtte, sier hun.

