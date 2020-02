EU enige om ny marinestyrke for å håndheve Libya-embargo

EUs utenriksministre er i prinsippet enige om en ny marinestyrke som skal overvåke våpenembargoen mot Libya, ifølge Tysklands Heiko Maas

Beslutningen innebærer en rekke tiltak som skal dempe bekymringer fra flere EU-land som mener at europeiske skip i havområdet vil føre til at enda flere mennesker forsøker å ta seg sjøveien fra Libya.

– De som først og fremst tenker på migrasjon, må vite at migrasjonsproblemene bare kan løses dersom Libya opphører å være en mislykket stat, sa Maas før møtet.

Ett av tiltakene er at skipene skal plasseres øst i Middelhavet, på avstand fra de vanligste migrantrutene. Det skal også legges inn en forpliktelse til å stanse patruljeringen dersom migrantstrømmen øker, sier Italias utenriksminister Luigi Di Maio.

Stanset Sophia

Nettopp Italia satte foten ned for det forrige patruljeringsoppdraget – Operasjon Sophia – fordi EU-landene ikke klarte å bli enige om hvordan migranter som ble reddet på havet, skulle fordeles

Det er derfor snakk om å utforme et nytt oppdrag i stedet for å gjenopplive Operasjon Sophia, som brøt sammen i fjor, blant annet fordi EU-landene ikke ble enige om hvordan de skulle fordele migranter som ble plukket opp til havs.

Østerrike, som før møtet var skeptisk til å blåse nytt liv i Sophia, understreker at det er et nytt oppdrag som nå skal utformes. Detaljene skal utarbeides i de kommende ukene.

– Veldig, veldig ille

Situasjonen i Libya har vært tatt opp i flere ulike fora i det siste, inkludert et toppmøte i Berlin og et oppfølgingsmøte i forbindelse med sikkerhetskonferansen i München i helgen. Maas var vert for begge møtene.

Det tyske initiativet førte til at 16 land og organisasjoner ble enige om å stoppe utenlandsk innblanding i borgerkrigen. I tillegg er målet å få til en våpenhvile og en embargo som fungerer. Det skal også være nye samtaler mellom de krigførende partene.

– Den politiske Berlin-prosessen er fortsatt virksom, men situasjonen på bakken er veldig, veldig ille, sier Borrell.

Han har fått brev fra FN-utsending Ghassan Salame, som sier at en våpenhvile fortsatt ikke er på plass, og at både embargoen og våpenstillstanden brytes.

