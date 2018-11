EU-enighet om brexitavtalen slår sprekker

Stats- og regjeringssjefene risikerer å få en uferdig avtale i fanget når de samles til ekstraordinært toppmøte for å formalisere skilsmissen med Storbritannia.

EUs ministerråd ga mandag klarsignal til å gå videre med utkastet som nå foreligger til avtale med Storbritannia om vilkårene for skilsmissen.

Det betyr at avtaleutkastet legges fram for det ekstraordinære toppmøtet som er planlagt i Brussel førstkommende søndag. Der skal stats- og regjeringssjefene møtes for å «ferdigstille og formalisere» avtalen.

Men avtalen er ennå ikke helt ferdig. På flere punkter er det fortsatt uenighet, også internt i EU.

Håper på å bli ferdige i tide

EU håper det skal la seg gjøre å avklare de siste spørsmålene i løpet av uka. Lykkes ikke det, risikerer stats- og regjeringssjefene å måtte forhandle ferdig de siste punktene selv.

– Det trengs litt mer arbeid, konstaterer Sveriges EU-minister Ann Linde.

Diplomater fra medlemslandene har de siste dagene gått over avtalen med lupe for å forsikre seg om at den er spiselig for alle.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier sier medlemslandene i det store og hele er tilfreds med utkastet. Men enkelte spørsmål har vist seg å by på problemer.

Uenighet om overgangsperiode

Det ene spørsmålet som diskuteres, er lengden på overgangsperioden etter skilsmissen.

I utgangspunktet er EU og Storbritannia blitt enige om en overgangsperiode som skal løpe i 21 måneder, fra Storbritannia forlater EU den 29. mars neste år til 31. desember 2020.

Men i avtalen åpnes det også for at EU og Storbritannia kan forlenge denne overgangsperioden én gang. På den måten skal de kunne kjøpe seg mer tid til å forhandle om løsninger for irskegrensa hvis det trengs.

Flere medlemsland krever nå en streng tidsavgrensning av forlengelsen. EUs forhandlere har foreslått 31. desember 2022 som kompromiss, men diskusjonene pågår fortsatt.

– Alle er enige om at man bare skal kunne forlenge én gang. Men det ulike synspunkter om hvor lenge, sier Linde.

Konflikt om fiskeri

Ifølge Ales Chmelar, statssekretær for EU-saker i Tsjekkia, har diskusjonene internt i EU også dreid seg om spørsmål som framstår som «politisk følsomme».

Spesielt fiskeri har vært et vanskelig punkt. Europeiske fiskeres tilgang til britiske farvann etter skilsmissen er politisk sprengstoff på begge sider av Den engelske kanal.

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen er blant dem som mener garantiene kunne ha vært bedre på dette punktet. Han advarer likevel mot å tukle for mye med teksten.

– Dette er en balansegang. Man må virkelig gå inn med pinsett og passe på så man ikke roter det til, sa han på vei inn til mandagens møte.

Et annet spørsmål som har kommet opp, er ordningene for Gibraltar. Her har Spania gitt uttrykk for sterk misnøye med enkelte av bestemmelsene i utkastet.

Politisk erklæring

Det er ikke ventet at EU vil forsøke seg på noen reforhandling av selve avtaleteksten forut for toppmøtet.

I stedet håper diplomatene på å kunne løse de gjenværende spørsmålene på andre måter, blant annet gjennom en mer uformell politisk erklæring om rammene for det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

Denne erklæringen ligger an til å vokse betydelig i omfang i løpet av de kommende dagene.

