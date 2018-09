EU fastholder at sivile må beskyttes i Idlib

Buffersonen som Russland og Tyrkia er blitt enige om å opprette i Idlib-provinsen i Syria, må kunne beskytte sivile og sikre dem nødhjelp, fastholder EU.

– Vi forventer at avtalen som ifølge meldinger ble inngått av den russiske og den tyrkiske presidenten i går, vil garantere beskyttelsen av sivile liv og infrastruktur, og også garantere uhindret og bærekraftig humanitær tilgang, sier EUs talskvinne Maja Kocijancic tirsdag.

Både Iran og Syria roser avtalen som ble framforhandlet av Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Erdogan i Sotsji mandag. Begge land sier at de er blitt rådført under forhandlingene.

Buffersone

Avtalen går ut på å opprette en 15–20 kilometer bred demilitarisert sone langs fronten i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen. Sonen skal ifølge planen patruljeres av både tyrkisk og russisk militærpoliti, og den skal være opprettet innen 15. oktober.

Putin har hevdet at dette vil føre til at alle ytterliggående krigere trekker seg tilbake fra Idlib, men det er uvisst hvordan dette skal skje.

Tyrkia har allerede utplassert observatører i Idlib, der landet samarbeider med mer moderate opprørsgrupper enn den ytterliggående gruppa Hayat Tahrir al-Sham.

– Ansvarlig diplomati

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif mener avtalen reflekterer ansvarlighet.

– Med et intensivt ansvarlig diplomati de siste ukene og en fast vilje til å bekjempe ekstremistisk terror lyktes det å avverge en krig i Idlib, skriver Zarif på Twitter.

Avtalen kom på plass etter at det i flere uker har vært tegn til at Syrias regjeringshær med russisk støtte planla en massiv militæroperasjon for å gjenerobre provinsen. Tyrkia har jobbet intenst for å hindre en slik offensiv.

– Alt skal frigjøres

En tjenestemann i det syriske utenriksdepartementet understreker at «krigen mot terror» vil fortsette inntil den siste biten av syrisk territorium er frigjort, enten det er med «militære operasjoner eller lokal forsoning».

Det bor anslagsvis 3 millioner sivile i Idlib-provinsen, rundt halvparten av dem internflyktninger. Tyrkia har fryktet at en massiv militæroperasjon vil føre til en stor flyktningstrøm over grensen.

(©NTB)

Mest sett siste uken