EU-flagget på halv stang i Luxembourg

Flere grensebyer i Luxembourg har firt EU-flagget på halv stang i protest mot Tysklands strenge grensekontroll.

Blant annet er flagget senket i Schengen og Grevenmacher. Det flagges også på halv stang på andre siden av grensen i flere tyske grensebyer, skriver Luxembourg Times.

Ordførerne i de forskjellige byene mener stengte grenser bryter med Schengen-avtalen om fri bevegelse.

På Schengen kommunes Facebook-side opplyser de at flagget vil være på halv stang fram til Europadagen 9. mai.

Stengt siden mars

Midt i mars stengte Tyskland grensene til Luxembourg, Østerrike, Danmark, Frankrike og Sveits, men ikke til Belgia og Nederland.

Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn har gjentatte ganger oppfordret om å tillate fri ferdsel over grensene, men Tysklands innenriksminister Horst Seehofer ga forrige uke uttrykk for at stengingen av grensa kan vare fram til 15. mai.

– Katastrofe

Det kristendemokratiske partiet CSV, det største opposisjonspartiet, kaller grensekontrollene «en katastrofe for Storregionen Luxembourg» og sier at den overdrevne strenge rettshåndhevelsen «kan risikere å sette flere tiår med europeisk vennskap i fare», skriver LT.

Piratpartiet i landet mener derimot det er viktig å stå sammen, ikke protestere, i disse tider.

– Den europeiske ånden må holdes oppe under koronakrisen i stedet for å ty til tvetydige handlinger som kan føre til potensielle misforståelser, sier de i en uttalelse til den tyske versjonen av avisen.

De påpeker at vedtakene om stenging av grensene ble gjort på nasjonalt nivå, ikke av EU.

