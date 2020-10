EU-forhandler ber britene bruke tiden som gjenstår

Storbritannia bør bruke «den lille tiden som er igjen» til å få på plass en avtale, oppfordrer EUs sjefforhandler Michel Barnier.

Tirsdag snakket Barnier på nytt med sin britiske motpart David Frost, i håp om å holde liv i forhandlingene om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU.

– Mitt budskap er at vi bør gjøre det meste ut av den lille tiden som er igjen. Vår dør er fortsatt åpen, skriver Barnier på Twitter etter samtalen tirsdag.

Britene har den siste tiden sagt at EU må endre holdning dersom det skal være noen vits i å fortette samtalene. De ber EU bekrefte at begge sider – ikke bare Storbritannia – må inngå kompromisser for å oppnå en handelsavtale.

EU har lovet at de er villige til å diskutere «juridiske tekster», noe Storbritannia lenge har etterlyst, og er villige til å diskutere struktureringen av samtalene. Så langt har de ikke rikket seg på de vanskeligste områdene: fiskeri og konkurranseregler.

Tross britisk motstand er det daglig kontakt og fra europeisk hold forventes det at forhandlingene gjenopptas innen kort tid. Målet er en avtale som sikrer frihandel og regulerer andre sider ved forholdet mellom EU og det tidligere medlemslandet på den andre siden av Kanalen. Håpet om å klare det krymper etter hvert som årsskiftet nærmer seg. Da går overgangsperioden etter brexit ut.

