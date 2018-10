EU forkaster Italias budsjettplan

EU-kommisjonen sier blankt nei til Italias kontroversielle forslag til statsbudsjett for 2019.

Det er første gang et land i eurosonen får budsjettforslaget i retur på denne måten, opplyser EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis. Han beklager situasjonen.

– Men vi ser ikke noe annet alternativ, sier han.

Den italienske populistregjeringen får nå tre uker på seg til å utarbeide en ny versjon av budsjettforslaget.

Alvorlig brudd

EU-kommisjonens konklusjon er at det foreliggende budsjettforslaget utgjør et «spesielt alvorlig brudd» på EUs budsjettregler for land i eurosonen.

I forslaget legger Italia opp til et underskudd på 2,4 prosent neste år. Det er formelt sett innenfor EUs grense på maksimalt 3,0 prosents budsjettunderskudd for land i eurosonen, men vekker likevel alvorlig bekymring fordi planen vil bety at Italia ikke får betalt ned på sin allerede svulmende statsgjeld.

Den ligger i dag på mer enn 130 prosent av Italias bruttonasjonalprodukt – mer enn det dobbelte av EUs øvre grense.

Det italienske gjeldsnivået er blant de høyeste i hele verden, påpeker Dombrovskis.

– Den italienske regjeringen går åpent og bevisst vekk fra tidligere forpliktelser, advarer han.

Ikke overbevist

Italias finansminister Giovanni Tria skrev mandag et brev til EU-kommisjonen der han forsvarte seg med at pengebruken er helt nødvendig for å få opp den økonomiske veksten i landet.

Den italienske regjeringen er klar over at den har lagt fram et forslag som er i strid med EU-reglene, ifølge Tria. «Det var en vanskelig, men nødvendig beslutning», skriver finansministeren, som blant annet viser til den «dramatiske økonomiske situasjonen» for vanskeligstilte i det italienske samfunnet.

Men verken markedene eller EU-kommisjonen lar seg overbevise. Frykten er at pengebruken skal bli så høy at Italia kommer ut av balanse.

– Det kan være fristende å bryte reglene. Det kan gi en illusjon av å bryte fri. Og det kan være fristende å forsøke å kurere gjeld med enda mer gjeld. Men før eller siden blir gjeldsbyrden for tung, sier Dombrovskis.

Venter intens dialog

EU-kommisjonen venter nå intens dialog med italienerne de kommende ukene for å forsøke å få en avtale på plass.

Tria, en teknokrat uten partitilhørighet, har stilt seg positiv til forhandlinger. Men Femstjernersbevegelsen og Ligaen, de to populistpartiene som har dannet regjering i Italia, har begge dyre valgløfter å oppfylle – og et markeringsbehov overfor institusjonene i Brussel.

Innenriksminister Matteo Salvini, partileder i Ligaen, var raskt på pletten da EU-kommisjonen kom med sitt svar tirsdag ettermiddag. Ikke én euro vil bli trukket fra forslaget, tordnet han.

