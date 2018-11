EU holder ekstraordinært toppmøte om brexit 25. november, opplyser EU-president Donald Tusk.

EU-presidenten fikk torsdag morgen overrakt det omfattende utkastet til skilsmisseavtale av EUs sjefforhandler Michel Barnier. Han skisserte da den videre prosessen for en ordnet brexit.

– Hvis det ikke skjer noe uforutsett, vil vi avholde et toppmøte for å ferdigstille og formalisere brexit-avtalen. Det vil finne sted søndag 25. november klokka 9.30, sa Tusk.

Tusk fortalte at han hørte uttalelsen til Storbritannias statsminister Theresa May onsdag kveld. Han understreket at han ikke deler hennes brexit-entusiasme, men at han mener utkastet som nå er utarbeidet ivaretar EUs interesser.

– Dette handler om skadekontroll, sa Tusk.

Statsminister Theresa May klarte å få sin regjering med på å gå videre med utkastet til brexit, til tross for omfattende intern motstand. Et dramatisk regjeringsmøte onsdag trakk i langdrag, og først etter fem timer kunne May slå fast at regjeringen ga grønt lys. Nå venter en hard kamp i Parlamentet, der May skal presentere avtalen senere torsdag.

