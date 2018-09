EU øker presset mot Facebook – Airbnb har gitt etter

Airbnb har gitt etter for EU-press om å opplyse om pris og sikre forbrukernes rettigheter. Nå trapper EU opp presset mot Facebook i en annen forbrukersak.

Boligutleieportalen Airbnb fikk frist ut august til å foreslå hvordan praksisen kan endres slik at den er i overensstemmelse med EUs lovgiving. Torsdag kunngjorde EUs forbrukerkommissær Vera Jourova at selskapet har fulgt opp kravene.

Airbnb lover å vise fullstendig pris på bestillinger via alle dets nettsteder i EU, inkludert tilleggsgebyr for blant annet service og rengjøring, innen utgangen av året. Selskapet forplikter seg også til å skille tydelig mellom private og profesjonelle utleiere. Videre skal Airbnb endre kontraktsbetingelsene slik at de er i tråd med EUs forbrukerlovgivning.

Jourova ønsker Airbnbs endringer velkommen. Men Facebook forblir en stein i hennes sko.

– Jeg er i ferd med å bli utålmodig. Nå er det på tide med handling og ingen flere løfter, sa Jourova i en uttalelse torsdag.

Saken går tilbake til mars 2017 da Facebook lovet å endre sine kontraktsbetingelser. Men fremgangen har vært «svært begrenset», ifølge EU-kommisjonen, som viser til Facebooks nye retningslinjer fra april i år. Der heter det bare at Facebook informerer sine brukere om at Facebook benytter deres data og innhold til å bedre brukeropplevelsen, uten å nevne at dataopplysninger om brukerne også benyttes kommersielt.

– Hvis endringene ikke innføres fullt ut innen utgangen av året, vil jeg be forbrukermyndighetene handle raskt og innføre sanksjoner mot selskapet, sa Jourova.

(©NTB)

Mest sett siste uken