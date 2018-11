EU klarer ikke fullt ut å spore 1,1 mrd. som er brukt på flyktninger i Tyrkia

Tyrkia nekter EU fullt innsyn i hvem som har fått pengene fra europeiske skattebetalere. Norge har trolig gitt penger til samme prosjekt.

I henhold til flyktningeavtalen, som ble inngått mellom Tyrkia og EU i mars i 2016, har EU utbetalt tre millioner euro i økonomisk hjelp til flyktninger i Tyrkia. Revisjonsretten i EU (ECA) har gjennomført ettersyn av 1,1 milliarder euro i denne potten.

EU-revisorene har imidlertid ikke klart å fastslå med sikkerhet om alle pengene har gått til flyktningene, viser en ny rapport fra Revisjonsretten som ble frigjort mandag.

Revisjonsretten ønsket å sammenligne Tyrkias registeringsliste over flyktninger i landet med listen over flyktninger som mottar EU-midlene.

- Det er en risiko

Bettina Jakobsen i Revisjonsretten opplyser at tyrkiske myndigheter nekter dem tilgang til dokumentasjon som kan verifisere hvem som faktisk mottar midlene. Hun karakteriserer situasjonen som alvorlig.

- Vi kan se at pengene går til flyktningene, men vi kan ikke med sikkerhet si at alle pengene går dit. Det er en risiko, uttalte Jakobsen tidligere denne uken, ifølge nyhetsbyrået AFP.

- Vanligvis vil en revisor følge pengestrømmen fra krybbe til graven. Og det er ikke mulig her, sa hun.

- Også finansiert av Norge

Mesteparten av EU-finansieringen kanaliseres gjennom FN-etater, som igjen deler ut midlene til lokale, ikke-statlige organisasjoner og humanitære samarbeidspartnere via banker. Det inkluderer de to pengehjelp-prosjektene CCTE (Conditional Cash Transfer for Education) og ESSN (Emergency Social Safety Net).

ESSN bidrar med direkte pengestøtte til flyktninger, som skal gå til blant annet mat og husleie. CCTE hjelper syriske barn med finansiering av utdanning. CCTE er også finansiert av donasjoner fra Norge og USA, skriver EU Observer.

Informasjon om hvilke personer som mottar bidragene fra CCTE og ESSN, overleveres til Tyrkias Familie- og sosialdepartement. Men tyrkiske myndigheter nekter å dele informasjonen med FN, EU-kommisjonen og Revisjonsretten av hensynet til landets personvernlover, skriver EU Observer.

Revisjonsretten opplyser at de ikke har drevet ettersyn av norske midler som er tiltenkt flyktninger i Tyrkia.

- Både CCTE (Conditional Cash Transfer for Education) og ESSN (Emergency Social Safety Net) ble hovedsakelig finansiert av EU (over 90 prosent), som bisto med 84 millioner euro og 990 millioner til henholdsvis CCTE og ESSN. Andre donorer kan toppe dette prosjektet, opplyser pressetalsperson i Revisjonsretten, Damijan Fiser, i en e-post til Nettavisen.

- I gjennomgangen vår sporet vi imidlertid ikke andre donorers finansiering, så vi kan ikke konkludere hvorvidt om, eller hvor mye, norske penger gikk til CCTE, opplyser Fiser.

Conditional Cash Transfer for Education (CCTE) er et prosjekt som tilbyr pengeoverføringer annenhver måned til flyktningfamilier i Tyrkia med barn som går på skolen. Formålet er å oppfordre flyktningbarna å gå på skolen.

- Norske penger gikk til CCTE

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter at norsk støtte er kanalisert til CCTE via UNICEF, og sier de er i løpende kontakt med UNICEF angående resultatoppfølging. UD har imidlertid ikke greie på hvor store beløp det er snakk om.

Kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, skriver i en e-post til Nettavisen at Norge har gitt 35 millioner kroner i støtte til UNICEFs arbeid i Tyrkia i perioden 2016 til 2018.

- I tillegg har UNICEF mottatt midler fra Norge til utdanningstiltak i land som er rammet av Syriakonflikten. Disse midlene kanaliseres dit behovene er størst. Det er derfor mulig at også noen av disse midlene brukes i Tyrkia og kanaliseres til CCTE. Denne støtten til UNICEF er ikke øremerket, men vi er kjent med at deler av den norske støtten til UNICEF kanaliseres til programmet Conditional Cash Transfer for Education (CCTE). Utenriksdepartementet er i løpende kontakt med UNICEF angående kontrollrutiner, økonomi- og resultatoppfølging, opplyser Solberg.

- Har Norge kontroll på om disse midlene faktisk har nådd fram til flyktningene?

- Det er UNICEFs ansvar å sikre at norske midler brukes etter forutsetningene i Norges avtale med UNICEF, og at hjelpen når frem. UNICEF er pliktet til å varsle norske myndigheter dersom de har grunn til mistanke om misligheter knyttet til norske midler, opplyser Solberg.

- Jeg legger til at målet om minst mulig øremerking av humanitær bistand står sentralt i prinsippene om godt humanitært giverskap, som Norge har sluttet seg til. Prinsippene har som mål å bidra til mest mulig effektiv og fleksibel humanitær bistand, legger hun til.

- Aldri opplevd dette før

Fremfor å få detaljerte opplysninger om hvilke flyktninger som har mottatt EU-midlene, har revisorene fått anonymiserte bankdetaljer. Jakobsen sier at det er første gang i løpet av hennes tre år i Revisjonsretten at de ikke har fått tilgang til forespurte dokumenter.

Bettina Jakobsen i ECA.

Jakobsen og andre tjenestefolk i Revisjonsretten opplyser at FN-etater og andre ansvarlige for prosjektene var i stand til å redusere risikoen ved å gjennomføre internkontroller.

Revisjonsretten oppfordrer EU-kommisjonen til å legge press på Tyrkia til å innvilge tilgang til informasjon om mottakerne neste gang EU overfører økonomiske støtte. EU har vedtatt at de skal øke støtten med ytterligere tre milliarder euro de neste årene.

Revisjonsretten opplyser at de humanitære prosjektene har bidratt til at flyktninger får dekket sine grunnleggende behov, men at de ikke alltid har levert den forventede verdien for pengene som er tildelt.

I mars 2016 ble den såkalte flyktningeavtalen inngått mellom Tyrkia og EU. Hensikten med avtalen var å redusere strømmen av flytninger til resten av Europa. EU skulle i henhold til avtalen dekke kostnader til selve returen av flytninger til landet og finansiell støtte, slik at Tyrkia skulle være i stand til å takle utforingen med flyktningene.

