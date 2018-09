EU-kommisjonen bringer polsk domstolsreform inn for EU-domstolen

EU-kommisjonen bringer Polens regjering inn for EU-domstolen i et forsøk på å stanse den omstridte domstolsreformen i medlemslandet.

EU-kommisjonen ber om at saken blir hastebehandlet og ber EU-domstolen innføre midlertidige tiltak for å gjenopprette den polske høyesteretten til situasjonen slik den var før reformen trådte i kraft.

Den polske regjeringen har blant annet nedjustert pensjonsalderen for høyesterettsdommerne fra 70 til 65 år. Det har ført til at 21 høyesterettsdommere så langt er blitt avsatt.

EU-kommisjonen mener reformen utgjør brudd på grunnleggende EU-verdier.

– Den polske høyesterettighetsloven er i strid med EU-lovverk fordi den undergraver prinsippet om rettslig uavhengighet, heter det i en uttalelse fra Kommisjonen.

EU-kommisjonen ga Warszawa en advarsel i juli og fulgte deretter opp med ny advarsel i august før mandagens beslutning kom.

Den polske regjeringen forsvarer reformen med å si at den åpner for å fjerne korrupte dommere. Motstandere av reformen mener imidlertid at regjeringen bruker reformen i et forsøk på å fjerne kritiske røster.

(©NTB)

