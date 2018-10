EU krever grundig etterforskning av journalistdrap i Bulgaria

De ansvarlige må stilles til ansvar, krever EU-kommisjonen etter drapet på den bulgarske journalisten Viktoria Marinova.

– EU-kommisjonen venter en rask og grundig etterforskning der de ansvarlige stilles til ansvar, og der det blir avklart om dette angrepet hadde noen sammenheng med arbeidet hennes, sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas mandag.

– Vi må sikre at journalister overalt er trygge, slik at de kan fortsette å gi sitt uvurderlige bidrag til våre demokratiske institusjoner, sier han.

Schinas viser samtidig til at EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker tidligere har fastslått at EU er et sted der pressefriheten skal «holdes hellig». Altfor mange journalister trues, angripes og drepes, har Juncker advart.

Marinova ble lørdag funnet voldtatt og drept i en park i Bulgaria. Den 30 år gamle TV-journalisten drev med undersøkende journalistikk og gransket blant annet anklager om misbruk av EU-midler.

Politiet etterforsker nå om drapet kan ha sammenheng med arbeidet hennes.

