EU kritiserer amerikansk vedtak om reiseforbud

EU er kritisk til at USA vedtok innreiseforbud for alle utlendinger som har vært i Europa, uten å snakke med EU først.

«Koronaviruset er en global krise, den er ikke begrenset til noe kontinent og krever samarbeid i stedet for unilaterale tiltak», heter det i en felles uttalelse fra EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

De to sier at EU misliker at USA vedtok innreiseforbudet på egen hånd, uten å snakke med andre først. De gjentar samtidig at EU tar grep for å begrense spredningen av viruset.

