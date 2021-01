EU-landene enige om bruk av hurtigtester

I kampen mot smittespredning er EUs medlemsland enige om felles rammer for bruk av hurtigtester og gjensidig anerkjennelse av resultatet fra slike tester.

Det var ventet at de 27 landenes ledere skulle sutte opp om dette på et digitalt toppmøte torsdag kveld. I tillegg til at testresultatene skal være gyldige på tvers av landegrensene, skal landene blant annet sette opp en felles liste over godkjente tester og dele standardiserte datasett, heter det i en pressemelding fra møtet.

Enigheten beskrives som et viktig verktøy for å begrense spredningen av viruset og sørge for at det indre markedet fungerer. Gjensidig anerkjennelse av testresultater skal legge til rette for ferdsel, smittesporing og behandling på tvers av grensene.

(©NTB)

