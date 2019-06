EU-lederne brukte bare noen minutter på brexit

Etter at brexit har vært en dominerende sak i britisk og europeisk politikk, brukte EU-lederne bare ti minutter av ukens toppmøte på britenes utmeldelse.

Brexit var siste punkt på møteplanen da toppmøtet ble avrundet fredag. Etter at lederne i Det europeiske råd hadde snakket om eurosonen, tvitret president Donald Tusks talsmann at brexit var neste post på programmet. Det var varslet at det kunne ville bli en kort orientering, og det slo til. Bare ti minutter senere kom meldingen om at toppmøtet var over.

Britenes statsminister Theresa May hadde allerede vendt nesen hjemover, ettersom fredagens program kun var for de 27 landene som fortsetter sammen etter at Storbritannia forlater unionen.

