EU-lederne fordømmer syrisk Idlib-angrep

EU fordømmer ​​den syriske regjerings angrep i Idlib, den siste opprørsenklaven i Syria, og advarer samtidig om en humanitær katastrofe.

Den gjenopptatte militære offensiven til det syriske regimet og dets allierte forårsaker store menneskelige lidelser og er uakseptabelt, het det i en uttalelse fra EUs stats- og regjeringssjefer fredag.

De sier videre at EU oppfordrer alle parter i konflikten til fullt ut å respektere sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær rett og internasjonal menneskerettighetslovgivning og til å gi uhindret og direkte humanitær tilgang til alle de som trenger hjelp.

EU-lederne er for tiden samlet til et toppmøtet i Brussel om unionens budsjett. Frankrikes president Emmanuel Macron sa da han ankom møtet, at hendelsene i det nordvestlige Syria ikke kan ignoreres.

– Jeg vil fordømme på det sterkeste de militære angrepene som er utført i flere uker av Bashar al-Assads regime mot sivilbefolkningen i Idlib, sa han.

Macron ba FNs sikkerhetsråd om å ta grep etter at Russland blokkerte en uttalelse med oppfordring om våpenhvile.

Syriske hjelpearbeidere ber om våpenhvile og internasjonal hjelp til nesten en million mennesker på flukt fra regimets angrep i Idlib – den største bølgen av fordrevne sivile så langt i Syria-krigen.

Ifølge FN er 900.000 mennesker fordrevet siden 1. desember. Mer enn 500.000 av dem er barn.

(©NTB)