EU-makter krever Khashoggi-svar fra Saudi-Arabia

Storbritannia, Frankrike og Tyskland krever et «fullstendig og detaljert» svar fra Saudi-Arabia om forsvinningen til journalisten Jamal Khashoggi.

Det er uvisst hva som har skjedd med den regimekritiske saudiarabiske journalisten, som blant annet har skrevet for Washington Post. Sist ble han sett før han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia den 2. oktober.

Kilder i det tyrkiske statsapparatet hevder at han ble avhørt, torturert, drept og partert inne på konsulatet. Saudiarabiske myndigheter avviser dette.

I en felles uttalelse sier Utenriksministrene i Storbritannia, Frankrike og Tyskland at de ser med den «største alvorlighet» på forsvinningssaken. Sammen krever de flere svar fra Saudi-Arabia.

– Det er behov for en troverdig etterforskning for å finne fram til sannheten om hva som skjedde, og, hvis det er relevant, identifisere dem som står bak Khashoggis forsvinning og sørge for at de blir stilt til ansvar, skriver utenriksministrene.

– Vi oppfordrer til samarbeid mellom Saudi-Arabia og Tyrkia i den forbindelse, og forventer at den saudiarabiske regjeringen gir et fullstendig og detaljert svar. Dette budskapet er gitt direkte til saudiarabiske myndigheter, heter det videre.

(©NTB)

