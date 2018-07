EU mener valget i Pakistan gikk greit for seg

Valget i Pakistan gikk i det store og hele greit for seg, og resultatene er troverdige, mener EUs valgobservatører.

– Men vår overordnede vurdering er at valgprosessen ikke var like god som i 2013, opplyser lederen for EUs observatørkorps, Michael Gahler.

EU hadde 120 valgobservatørene i Pakistan, og de oppsøkte til sammen 582 valglokaler i 113 ulike valgdistrikter.

Observatørene er kritiske til valgkampen, der minst 180 mennesker ble drept i voldshandlinger, men mener at selve avviklingen av valget må godkjennes.

– Resultatene fra valget er troverdige, sier Gahler.

Cricketstjernen Imran Khan og hans parti Tehreek-e-Insaf (PTI) gikk seirende ut av valget, men sikret seg ikke stort nok flertall i nasjonalforsamlingen til å kunne danne regjering uten støtte fra andre.

(©NTB)

