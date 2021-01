EU-ministere refser Pfizer etter vaksineutsettelse

Seks helseministere i EU skriver i et brev at Pfizers utsettelse av vaksineleveranser er uakseptabel. Pfizer forklarer utsettelsen med at kapasiteten skal økes.

Det er helseministrene fra Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen og Sverige som bruker harde ord etter at det ble kjent at vaksineleveransen de neste ukene blir mindre enn først varslet. Pfizer sier dette gjøres for å øke produksjonskapasiteten. Men EU-ministrene mener utsettelsen er uakseptabel. De gir uttrykk for stor bekymring og skriver at situasjonen «svekker troverdigheten i vaksinasjonsprosessen». – Vi er i et kappløp med koronaviruset og den nye, mer smittsomme virusvarianten. Derfor ser vi alvorlig på nedgangen i leveranser, sier Danmarks helseminister Magnus Heunicke. Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sier Sverige trolig får 15 prosent færre doser enn forventet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier Pfizers toppsjef har gitt henne løfte om at EU vil få alle dosene som er bestilt i løpet av første kvartal til tross for forsinkelsen. Nesten 8.000 færre norske doser Det var en uttalelse fra norske helsemyndigheter som først gjorde Europa kjent med at vaksineleveransene blir utsatt. – For Norge betyr dette i første omgang at vi får 7.800 færre doser i uke tre enn det Pfizer tidligere hadde meldt om, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm. Norge var forespeilet 43.875 vaksinedoser fra Pfizer neste uke, men ser nå ut til å få 36.075 doser. – Vi har ikke ennå sendt ut det vi har beholdt i beredskap for slike tilfeller, og har nå mulighet til å dekke opp denne reduksjonen i leveranser fra det beredskapslageret vi har i Norge, sier Bukholm. – Det lageret vi nå har, vil kunne kompensere for en reduksjon i de planlagte leveransene i noen uker fremover hvis det er behov for dette, legger han til. FHI opplyste også at grunnen var at Pfizer vil øke sin produksjonskapasitet fra å kunne produsere 1,3 milliarder vaksinedoser i uka til 2 milliarder. – Betydelig økning seinere – Den midlertidige utsettelsen vil ramme alle europeiske land, sier talsperson Line Fedders i Pfizer Danmark. Ifølge henne er det produksjonen i en fabrikk i Puurs i Belgia som skal oppskaleres. Det fører til at europeiske land får færre doser enn forventet i januar og februar. Det amerikanske selskapet skriver i en pressemelding at «selv om dette midlertidig vil påvirke leveransene sent i januar og tidlig i februar, vil det bety en betydelig økning i doser som er tilgjengelig sent i februar og i mars». (©NTB) Reklame Hva skjer dersom man vinner 925 millioner? Medisin/Helse

