EU-ministre diskuterte økt migrasjonspress under koronakrisen

Stengte grenser og den pågående pandemien bidrar til økt migrasjonspress på EUs yttergrense. Det var et hovedtema da Schengen-landenes innenriksministre møttes.

Ministrene hadde en tettpakket dagsorden da de møttes i en videokonferanse tirsdag. Ett av temaene var hvordan altså koronautbruddet påvirker migrasjonen til unionen.

– Vi ser økt trykk både øst og sentralt i Middelhavet, inkludert ruten over Vest-Balkan og på Atlanterhavsruten via Kanariøyene, sa møtets vert, kroatiske Davor Bozinovic.

– Enkelte land er bekymret for det presset som bygger seg opp i land som Libya og Marokko. Situasjonen er krevende både i EU-land, i tredjeland og i leirer, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB. Hun deltok på møtet sammen med justisminister Monica Mæland (H, som måtte gå videre da møtet dro ut i tid.

Et tiltak som har bidratt til å lette belastningen for Hellas, er at Luxembourg og Tyskland har tatt inn et antall mindreårige asylsøkere. Til sammen ti EU-land har sagt de vil ta imot minst 1.600 barn og ungdommer, sier EU-kommissær Ylva Johansson.

– Norge har sagt at vi på avvente og at vi ikke kan svare på dette nå, sier Barstad. Hun sier at flere av de landene oms har sagt ja, har tatt forbehold om at det ikke kan skje slik situasjonen er nå.

