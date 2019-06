EU nærmere enighet om klimanøytralitet

Målet om klimanøytralitet innen 2050 kan nå ligge an til å få forsiktig støtte på EUs toppmøte i Brussel.

I et nytt utkast til slutterklæring fra toppmøtet tidfestes målet om klimanøytralitet for første gang til 2050.

I utkastet, som NTB har fått tilgang til, heter det at stats- og regjeringssjefene inviterer EUs ministerråd og EU-kommisjonen til å videreføre arbeidet med «betingelsene, insentivene og det tilretteleggende rammeverket som må komme på plass, for å avgjøre hvordan en overgang til et klimanøytralt EU innen 2050 kan sikres».

Det er fortsatt uklart om utkastet vil bli godtatt av toppmøtet. Stats- og regjeringssjefene må enstemmig stille seg bak teksten for at den skal bli vedtatt, og flere medlemsland – med Polen og Tsjekkia i spissen – har strittet imot.

