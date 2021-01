EU og Israel reagerer på Irans kunngjøring om anriking

Israel sier Irans kunngjøring om anriking av uran beviser at Iran har planer om å lage atomvåpen, mens EU sier at det truer atomavtalen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at kunngjøringen fra myndighetene i Teheran ikke kan tolkes på annen måte enn som «bevis for Irans intensjoner om å utvikle et militært atomprogram».

– Det vil Israel aldri tillate, sier Netanyahu.

Iran kunngjorde mandag at landet har gjenopptatt anriking av uran med 20 prosents renhet, men hevder samtidig at det kun er til sivilt bruk.

EU advarer på sin side om at Irans beslutning utgjør en alvorlig trussel mot atomavtalen fra 2015.

– Dette vil være et langt skritt bort fra Irans forpliktelser i henhold til atomavtalen, sier EU-talsmann Peter Stano.

(©NTB)

