EU og Johnson: Trump kan ikke endre G7

Donald Trump kan ikke endre sammensetning av G7, sier EUs utenrikssjef. Boris Johnson sier han vil legge ned veto mot å ta Russland inn i varmen igjen.

Diskusjonen har oppstått etter at den amerikanske presidenten sa han vil invitere flere andre land på det kommende toppmøtet. Møtet skulle vært holdt i USA denne måneden, men er utsatt.

– Formannskapet, i dette tilfellet USA, har rett til å invitere gjester som gjenspeiler vertskapets prioriteringer. Men å endre sammensetningen eller formatet permanent, er ikke opp til formannskapet, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Russland ble kastet ut etter annekteringen av Krim i 2014, og Borrell sier landet ikke har endret seg og derfor ikke bør få bli med i klubben igjen.

Canadas statsminister Justin Trudeau avviser også ideen om å invitere Vladimir Putin med i gruppen som gikk under navnet G8 da Russland var medlem. En talsmann for Trudeaus britiske kollega Boris Johnson sier Storbritannia vil legge ned veto mot et eventuelt forslag om å ta Russland inn i det gode selskap igjen.

G7 samler verdens sju største økonomier: USA, Canada, Tyskland; Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan. EU er fast gjest på møtene.

