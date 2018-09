EU-parlamentarikere går inn for skjerping av klimamålene for biltrafikken

EU-parlamentets miljøkomité mener EU bør sette seg som mål å redusere utslippene av CO2 fra nye biler med 45 prosent innen 2030.

Innen 2030 bør lavutslippsbiler og helt utslippsfrie biler utgjøre minst 40 prosent av de nye personbilene og varebilene som selges i EU.

Det foreslår EU-parlamentets miljøkomité i en innstilling som ble lagt fram tirsdag.

Miljøkomiteen går samtidig inn for at det overordnede målet bør være et kutt i utslippene av CO2 fra nye personbiler på 45 prosent innen 2030. Det er en betydelig skjerping sammenlignet med EU-kommisjonens opprinnelige forslag, som var et utslippskutt på 30 prosent innen 2030.

Saken kommer opp til behandling i plenum i EU-parlamentet i oktober. I tillegg skal EUs medlemsland si sitt.

(©NTB)

Mest sett siste uken