EU-parlamentet har med stort flertall bedt om våpenboikott mot Saudi-Arabia, samt forbud mot eksport av utstyr som regimet kan bruke til å slå ned opposisjon.

Vedtaket ble gjort med 325 mot 1 stemme, mens 19 representanter avsto fra å stemme.

Forsamlingen vil at alle EU-landene innfører en våpenboikott mot det autoritære kongedømmet som følge av drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul 2. oktober.

– EU-landene må ikke lenger lukke øynene for den saudiarabiske regjeringens grove menneskerettighetsbrudd, sier Ska Keller, den tyske gruppelederen for den grønne fløyen i EU-parlamentet.

Resolusjonen, som ikke er bindende, går også inn for at EU forbyr all eksport av overvåkingssystemer og andre gjenstander som kan brukes av Saudi-Arabia til å undertrykke motstandere.

Flere EU-land diskuterer nå en stans i våpeneksporten til Saudi-Arabia, men det har ennå ikke kommet noe klart krav om en felles boikott.

