EU-parlamentet sa ja – brexit om to dager

EU-parlamentet stemte som ventet for brexitavtalen onsdag ettermiddag. Dermed forlater britene EU med en avtale fredag.

Avstemningen i Brussel var det siste formelle steget i utmeldingsprosessen. Det krevde alminnelig flertall og at minst en tredel av de 751 representantene møtte opp, slik at forsamlingen var beslutningsdyktig. Det klarte de med god margin: 621 stemte for avtalen, 49 stemte mot, mens 13 stemte blankt.

Dermed har politikerne i alle relevante forsamlinger på begge sider av kanalen gitt sitt samtykke til avtalen statsminister Boris Johnson inngikk med EU i oktober.

Tre og et halvt år etter folkeavstemningen – og 47 år etter at landet meldte seg inn – går Storbritannia ut av unionen.

