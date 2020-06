EU-rapport: Laber fremgang med likestilling og klimamål

Kjønnsulikheten vokser, og manglende framgang spores i arbeidet med klimamålene, viser ny EU-rapport om bærekraftmålene.

De siste fem årene har forskjellene mellom kvinner og menn i yrkeslivet vokst etter en jevn nedgang mellom 2004 og 2014, viser rapporten fra EUs statistiske kontor Eurostat.

– EU har dessverre beveget seg bort fra målsettingene til bærekraftmålene, opplyste økonomikommissær Paolo Gentiloni, som kalte funnene «bekymringsfulle».

Rapporten skylder på at kvinner generelt har hovedansvaret for omsorgsarbeidet i familien.

Som følge av koronapandemien er denne tendensen forventet å tilta i tiden framover.

Også når det gjelder klimamål er funnene i rapporten nedslående. Gentiloni sa at EU har jobbet for å oppnå målene, men at resultatene ikke har vært som ønsket.

– Effekten av arbeidet er fortsatt utilstrekkelig, understreket han.

(©NTB)