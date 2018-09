EU-rapport skal inneholde kraftig kritikk av svensk grensekontroll

Sveriges grensekontroll er en av Europas dårligste, opplyser politikilder som har fått innsyn i en EU-rapport, til Expressen.

Rapporten er basert på intervjuer med svenske grensevakter som ble gjort av EUs Schengen-inspektører i fjor. Ifølge en rekke ikke navngitte politikilder er konklusjonen at svensk grensekontroll er en av Europas dårligste fordi grensekontrollene er dårlig bemannet og fordi grensevaktene mangler skikkelig opplæring og har dårlige arbeidsmetoder.

– Vi risikerer å slippe inn jihadister som kommer tilbake, og frihetsberøve personer som har rett til å komme til landet, sier en ikke navngitt politikilde til avisen Expressen.

Ifølge avisens kilder ble rapporten holdt tilbake før valget 9. september ettersom innholdet ble regnet som politisk følsomt.

Rapporten har tittelen «Evaluation of Sweden in the Field of Management of the External Borders». Den skal blant annet inneholde opplysninger om at personell som vokter grensene, ikke har nok kunnskap til å avsløre falske pass. De skal også ha manglende kunnskap om juridiske prinsipper, metodikk og hvilke plikter de har som offentlige tjenestemenn.

Mangelen på kunnskap skal blant annet ha rammet mennesker som er kommet til Sverige for å søke asyl.

– Man har låst inn folk som har hatt rett til å komme inn i landet. Stoppet dem ved grensen og sendt dem tilbake. Det er ikke rettssikkert, sier en kilde.

Situasjonen skal være aller verst ved Arlanda, Sveriges største lufthavn.

Ifølge justisdepartementet er sluttrapporten ennå ikke klar. Politikilder hevder overfor avisen at offentliggjøringen av rapporten er blitt forsinket med vilje, blant annet ved at den foreløpige rapporten er blitt sendt tilbake til EU-kommisjonen en ekstra gang.

