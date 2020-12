EU slår alarm om mennesker på flukt gjennom Bosnia

EU og Europarådets menneskerettighetskommissær Dunja Mijatovic ber Bosnia om straks å bistå tusenvis av migranter og flyktninger som befinner seg i landet.

Rundt 3.000 mennesker er nå på vandring gjennom Bosnia i et forsøk på å ta seg til Vest-Europa via den såkalte Balkan-ruta.

Vinteren har satt inn på Balkan, og forholdene for dem er kritiske. Noen tilbringer nettene i forlatte hus, andre i provisoriske telt uten tilgang på verken varme, mat eller vann.

For ett år siden ble Bosnia etter sterkt internasjonalt press tvunget til å stenge en provisorisk teltleir som var opprettet på en tidligere søppeldynge, og Mijatovic krever nå at bosniske myndigheter på nytt tar grep.

Hun viser blant annet til de elendige forholdene som råder i den overfylte Lipa-leiren i Bihac nordvest i Bosnia, der det verken er elektrisitet eller rent drikkevann.

– Bosniske myndigheter må straks sørge for at helt grunnleggende behov, som anstendige boforhold og tilgang til helsetjenester, mat, vann og klær blir møtt, heter det i et brev hun har skrevet til statsminister Zoran Tegeltija og sikkerhetsminister Selmo Cikotic.

EUs representasjonskontor i Sarajevo har også engasjert seg og ba denne uka myndighetene straks sette i verk tiltak for å hindre at liv går tapt.

(©NTB)

