EU-topp innrømmer treghet i godkjenning av vaksiner

Ursula von der Leyen innrømmer feil i EUs vaksinestrategi – blant annet for treg godkjenning – men forsvarer kjernen i strategien.

– Vi var for sene med godkjenningene. Og kanskje var vi for sikre på at det vi bestilte, faktisk kom til å komme i tide. Vi undervurderte problemene knyttet til masseproduksjon. På et vis var vitenskapen raskere enn industrien, sa EU-kommisjonens leder til EU-parlamentet onsdag formiddag.

Hun sier samtidig at hun mener det var riktig å gi betinget markedsgodkjenning i stedet for å hastegodkjenne vaksinene.

– Vi kan ikke inngå kompromisser når det er snakk om å sprøyte biologisk aktivt materiale inn i sunne mennesker, sier EU-lederen, som er utdannet lege.

Von der Leyen sier de ekstra tre-fire ukene godkjenningsprosessen tok var en viktig investering for å sikre folks tillit til vaksinene, selv om det har forsinket utrullingen av vaksinene.

I debatten i parlamentet beklaget von der Leyen igjen at en klausul i brexitavtalen knyttet til irskegrensen ble utløst da EU innførte eksportkontroll for vaksiner. Den kunne ført til grensekontroll på øya Irland, noe som var avgjørende å unngå da avtalen i sin tid ble inngått. Nord-Irland ble raskt unntatt fra eksportkontrollen.

– Faktum er at det ble gjort feil i prosessen fram til den avgjørelsen, og det beklager jeg. Men det ble riktig til slutt, sa von der Leyen. Hun understreket at kommisjonen vil gjøre sitt ytterste for å sikre freden i Nord-Irland.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto