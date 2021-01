EU-topp sier AstraZeneca-kontrakt er krystallklar og bindende

EU-kommisjonens leder gjentar budskapet om at kontrakten med AstraZeneca er krystallklar og inneholder bindende ordrer. EU ønsker å offentliggjøre kontrakten.

Uttalelsen fra Ursula von der Leyen kommer mens EU fortsetter å legge press på vaksineprodusenten for å levere det unionen har bestilt, melder Reuters. AstraZeneca har varslet store kutt i leveransene i første kvartal og viser til lavere produksjonsvolum enn ventet. Mens farmasigiganten mener den kun er forpliktet til å gjøre sitt beste, står EU fast ved at ordrene i kontrakten er bindende.

Toppsjef Pascal Soriot i AstraZeneca har også pekt på at EU var sent ute med å signere en kontrakt med selskapet, som derfor ikke hadde tid til å ordne opp i problemer ved en fabrikk i Belgia. Von der Leyen står fast på EUs syn om at det ikke er tatt noen forbehold om rekkefølge i kontrakten, og at den omtaler fire fabrikker, inkludert to i Storbritannia.

EU-kommisjonen ønsker å offentliggjøre en delvis sladdet versjon av kontrakten fredag, sier von der Leyen.

Fredag er det også ventet at EUs legemiddelbyrå EMA godkjenner AstraZenecas vaksine.

Søndag skal von der Leyen i videomøte med lederne for de store vaksineselskapene, inkludert AstraZeneca, skriver Politico. At hun tar over vaksinesaken fra helsekommissær Stella Kyriakides betyr at EU nå løfter konflikten med den svensk-britiske farmasiselskapet til øverste nivå.

