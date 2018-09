EU-topper håper på mer samarbeid med Egypt

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz mener Egypt kan gi EU viktig drahjelp i arbeidet med å stanse innvandringen over Middelhavet.

– Egypterne har bevist at de effektivt kan forhindre båter fra å legge ut mot Europa. Og når båter først legger ut, bringes de tilbake, sa Kurz på vei inn til dag to av EUs uformelle toppmøte i Salzburg torsdag.

Østerrike har det roterende formannskapet i EU dette halvåret, og Kurz var nylig på besøk i Kairo sammen med EUs president Donald Tusk for å møte egyptiske ledere.

– Egypt er klar til å gå i dialog med oss om en mulig fordypning av samarbeidet, sa Kurz og la til at dette er en mulighet han mener EU bør gripe.

EU har den siste tida vært i samtaler med flere nordafrikanske land for å forsøke å få hjelp til å strupe strømmen av flyktninger og migranter som tar seg til EU over Middelhavet. Men responsen har så langt vært nokså laber.

I et forsøk på å få fortgang i samtalene har Tusk tatt til orde for et eget toppmøte mellom EU og arabiske land i februar neste år. Toppmøtet skal finne sted i Egypt.

Så langt i år har ingen klart å ta seg fra Egypt til Europa over Middelhavet.

