EU-trio vil ha mer dialog for å trappe ned konflikten med Iran

Europeiske land mener det trengs mer diplomati og ny dialog for å trappe ned den spente situasjonen med Iran.

I en felles uttalelse fredag skriver landene at det er behov for «diplomatisk innsats med sikte på nedtrapping og gjenopptakelse av dialogen» for å takle den stadig mer spente situasjonen.

De uttrykker dyp bekymring for Irans handlinger den siste tiden og ber landet slutte med alle aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med atomavtalen, samt samarbeide med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om alle relevante saker.

Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EUs utenrikssjef Federica Mogherini står bak uttalelsen. Alle var for drøyt fire år siden med på å framforhandle den internasjonale atomavtalen med Iran. Det var også Kina, Russland og USA, men USA trakk seg i fjor fra avtalen og gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran.

De siste månedene har Iran gradvis begynt å gå bort fra forpliktelsene som landet påtok seg i bytte mot at sanksjonene ble fjernet.

Denne uken bekreftet IAEA at Iran har begynt å forberede bruken av mer avanserte sentrifuger som brukes til å anrike uran, noe som vil være nok et brudd på avtalen.

De europeiske landene sier de er bekymret for at avtalen går enda mer i oppløsning som følge av de amerikanske sanksjonene, som i praksis har strupet iransk økonomi, ikke minst den viktige oljeeksporten.

(©NTB)