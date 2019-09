EU venter fortsatt på brukbare forslag fra britene

EUs brexit-forhandler Michel Barnier sier EU fortsatt er villig til å jobbe med nye britiske forslag, men antyder at de som har kommet til nå, ikke holder mål.

Barnier antydet torsdag at forslagene som Storbritannias statsminister Boris Johnson har kommet med til en ny brexitavtale, slett ikke er gode nok til å danne grunnlag for nye forhandlinger. Han sier at EU fortsatt venter på brukbare forslag.

EU har de siste dagene mottatt fire skriftlige innspill fra regjeringen i London, men Barnier er så langt ikke fornøyd med innholdet i britenes forslag.

EU har allerede inngått en brexitavtale med Storbritannia under den nå avgåtte statsministeren Theresa May, men den ble avvist av Parlamentet i London.

Johnson ønsker omfattende endringer, og hvis han ikke får det til, vil han heller at Storbritannia forlater EU uten en avtale 31. oktober.

