EU vil ikke blande seg inn i konflikten med Iran

Europeiske ledere følger bekymret med på den spente situasjonen mellom USA og Iran, men vegrer seg for å si noe som kan trappe opp konflikten ytterligere.

– Jeg mener det noen ganger er bedre ikke å blande seg inn. De største problemene i vår historie ble alltid framprovosert av for aktiv politikk, ikke for passiv. Vi følger selvfølgelig situasjonen tett og er veldig bekymret over utviklingen i Golfregionen. Men fra et pragmatisk ståsted var det ingen grunn til å forberede en spesifikk europeisk uttalelse om dette. Jeg mener vår posisjon i denne saken er ganske ansvarlig, sa EUs president Donald Tusk etter EUs toppmøte i Brussel fredag.

Tysklands statsminister Angela Merkel beskrev situasjonen som svært anspent og la til at det nå pågår samtaler om saken mellom utenrikspolitiske rådgivere.

