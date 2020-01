EU vil overholde sin del av atomavtalen med Iran

EU-president Charles Michel vil holde fast på atomavtalen med Iran. Etter at USA trakk seg fra avtalen har konflikten mellom USA og Iran eskalert, og Iran har gått bort fra store deler av avtalen. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

EU lover å holde fast ved atomavtalen med Iran, til tross for at USA har trukket seg og iranerne har slått en strek over deler av avtalen.

– Atomavtalen fra 2015 er avgjørende for global sikkerhet, sier en høytstående EU-kilde. – EU har sine egne interesser og sin egen visjon og vil styrke sin internasjonale rolle, tvitret EU-president Charles Michel etter at han torsdag snakket med Irans president Hassan Rouhani på telefonen. Michel omtaler i en kunngjøring atomavtalen som «et viktig redskap for regional stabilitet» og advarer Iran mot å fatte beslutninger som ikke kan omgjøres. President Donald Trump trakk USA fra avtalen i mai 2018 og gjeninnførte sanksjonene mot Iran. Onsdag oppfordret Trump de andre signaturlandene – Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland – om å reforhandle avtalen, et krav de i likhet med Iran tidligere har avvist. Etter USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar, kunngjorde Iran at de vil slå en strek over deler av atomavtalen og trappe opp anrikingen av uran. Ledelsen i Teheran fastholder imidlertid at landets atomprogram utelukkende har et sivilt formål og at det ikke foreligger planer om å utvikle atomvåpen. Iran fortsetter også samarbeidet med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som skal fortsette å overvåke det iranske atomprogrammet og landets installasjoner. (©NTB)

