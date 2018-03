Europa gleder seg over at Trump og Kim skal møtes

Det kommende toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un er godt nytt, mener EU og Tyskland.

– President Trumps beslutning om å takke ja til Kim Jong-uns invitasjon til et toppmøte i mai, er en positiv utvikling, sier en talskvinne for EU, Maja Kocijancic.

EU er også oppmuntret over meldingen om at Nord-Korea nå er villig til å diskutere stans i atomprøvesprengninger og atomnedrustning.

– Dersom dette blir bekreftet, kan det danne grunnlag for en framforhandlet løsning, sier Kocijancic.

Tysklands statsminister Angela Merkel gleder seg også over nyheten om det varslede møtet mellom Trump og Kim og kaller det «et glimt av håp».

– Arbeid gjenstår, men det vil selvsagt være fantastisk om vi oppnår avspenning. Spenningen som er knyttet til de nordkoreanske atomvåpnene, bekymrer oss alle, sa Merkel fredag.

Også Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, er svært positiv.

Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Dette viser at det også kan komme noe godt ut av uberegnelighet. Før Donald Trump ble valgt, sa han at han kunne overveie å sette seg ned med Kim, men da han ble valgt, begynte en ordkrig mellom de to. Nå har han igjen skiftet mening, sier Helgesen til NTB.

Historisk politisk veiskifte

På spørsmål om hvorfor han ser positivt på samtalene, svarer han:

– Det er positivt fordi en mer fredelig Korea-halvøy ikke er mulig uten at USA er med på laget. Landet er en veldig viktig spiller i Nordøst-Asia, og har store troppestyrker i Sør-Korea, sier Helgesen.

Han viser til at USA har hatt en politikk der de ikke premierer dårlig oppførsel, men setter hardt mot hardt, samtidig som Nord-Korea har vært uvillig til å gi opp sitt atomvåpenprogram.

Samtidig har truslene om krig florert det siste året.

– Noen måtte sluke en kamel, sier Geir Helgesen om bakgrunnen for det som vil bli det første møtet mellom en amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne.

Seier for Sør-Korea

Helgesen mener at Sør-Korea har hatt en viktig rolle i å gjøre dette mulig.

Forskeren peker på at landet inviterte Nord-Korea til OL i Pyeongchang, og at Sør-Koreas president Moon Jae-in har vært en pådriver for samtaler med Kim.

Den politikken har satt USA i en vrien situasjon, ifølge Helgesen.

– USA kom litt ut på sidelinjen, og var ikke lenger den viktigste spilleren. Det passet ikke Trump, sier forskeren, som tror at Donald Trump nå er ute etter å få utenrikspolitisk anerkjennelse.

Helgesen tror også at Trump er interessert i et bedre forhold til Kina, et land som lenge har ønsket diplomati mellom USA og Nord-Korea.

– På den andre siden er Kim opptatt av å styrke Nord-Koreas økonomi. Det nordkoreanske styret vet at de styrer Øst-Asias fattigste land. Det kan de ikke endre på ved å selge illegale våpen til Syria og andre krigsområder. De var tvunget til å skaffe en relasjon til USA, mener Geir Helgesen.

Mener Kim fikk viljen sin

Forsker Jeffrey Lewis ved Middlebury Institutes avdeling for internasjonale studier beskriver samtalene som en stor seier for Kim Jong-un.

Ifølge Lewis har Nord-Korea forsøkt å få et møte med en amerikansk president i over 20 år. Han mener Kim vil bruke eventuelle samtaler som et bevis for egen suksess.

– Kim inviterte Trump for å demonstrere hvordan Nord-Koreas atomvåpenprogram har tvunget USA til å behandle ham som en likeverdig, sier Lewis til AFP.

Sanksjoner består

Kinas president Xi Jinping snakket fredag med Trump og oppfordret ham til å innlede samtaler med Nord-Korea så raskt som mulig, melder nyhetsbyrået Xinhua.

Ifølge Det hvite hus er de to lederne enige om å opprettholde sanksjonspresset mot Nord-Korea inntil landet «tar konkrete steg i retning av komplett, beviselig og uomstøtelig atomnedrustning».

Frankrikes president Emmanuel Macron snakket også med Trump om Kim.

– Verdenssamfunnet må fortsatt stå samlet hvis harde samtaler skal bane vei for å gjøre den koreanske halvøy atomvåpenfri, heter det fra Macrons kontor.

USA krever nedrustning

Major Thomas Galasz Nielsen ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark har en lignende oppfatning, ifølge Ritzau.

– Dette er et gedigent PR-stunt for den nordkoreanske regjeringen. Atomprogrammet har sikret dem akkurat det de ville. Det har gitt dem sikkerhet, og det har fått USA til forhandlingsbordet, mener Nielsen, som er skeptisk til hvorvidt Nord-Korea ønsker å ofre sitt atomvåpenprogram etter samtaler med USA.

Om Nielsen har rett, vil ikke samtalene med Kim føre til ny politikk fra USA. Det fastholder visepresident Mike Pence.

– USA endrer ikke holdning før vi ser at det blir tatt troverdige, verifiserbare og konkrete skritt mot atomnedrustning, sa Pence natt til fredag.

Håp



Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mene rtoppmøtet gir grunn for håp.

– IAEA følger nøye med på utviklingen knyttet til Nord-Koreas atomprogram. Vi håper at denne utviklingen vil lede til konkret framgang i atomspørsmålet, heter det i en kunngjøring.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

IAEA ble kastet ut av Nord-Korea i 2009, og byråets inspektører har siden ikke fått adgang til de nordkoreanske atomanleggene. Virksomheten der overvåkes derfor ved hjelp av satellitter og andre metoder.

Byråets ledelse håper nå at det forestående toppmøtet mellom Trump og Kim, som etter planen skal holdes i slutten av mai, vil lede til at byråets inspektører igjen slipper inn.

- Utfordringene består



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er forsiktig optimist, men understreker at utfordringene fortsatt består.

– Forhandlinger vil være viktig for å redusere spenningsnivået og er helt nødvendige for å finne fredelige, politiske løsninger på konflikten.

Det skriver Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding fredag.

Uttalelsen kommer samme dag som USAs president Donald Trump erklærte at han akter å møte Kim Jong-un innen utgangen av mai.

– Samtidig som det er grunn til forsiktig optimisme, er det viktig å understreke at utfordringene består. Situasjonen på Korea-halvøya, med Nord-Koreas atomvåpenprogram og utviklingen av internasjonale missiler er en trussel mot fred og stabilitet, skriver Søreide, for så å legge til:

– Våpenprogrammene truer også integriteten til hele det internasjonale ikkespredningsregimet.

