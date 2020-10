Europa setter ny dagsrekord i koronatilfeller

For første gang under koronapandemien har Europa registrert over 100.000 nye smittetilfeller på ett døgn.

Øst-Europa er hardest rammet med 33.600 nye smittede, viser nyhetsbyrået Reuters' oversikt som tar for seg torsdag denne uka. Smitteøkningen der er størst i Russland, Tsjekkia og Ukraina. I Nord-Europa er antallet nye smittede desidert størst i Storbritannia, som har rapportert over 17.000 nye koronatilfeller. Frankrike registrerte 18.000 nye tilfeller, mens Nederland og Spania rapporterte over 5.500 smittetilfeller torsdag. Europa har så langt påvist over 16 prosent av verdens smittetilfeller og nesten 22 prosent av dødsfallene. (©NTB)