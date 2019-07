Europeiske stormakter ber om hastemøte om Iran

EU, Frankrike, Storbritannia og Tyskland tar til orde for et hastemøte mellom partene i atomavtalen med Iran for å diskutere iranske avtalebrudd.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

«En felleskommisjon bør innkalles umiddelbart», skriver de fire i en felles uttalelse tirsdag. Uttalelsen kommer etter at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mandag stadfestet at Iran nå har begynt å anrike uran over grensa som er fastsatt i avtalen. I uttalelsen gir utenriksministrene i Frankrike, Storbritannia og Tyskland samt EUs utenrikssjef uttrykk for «dyp bekymring» over de iranske avtalebruddene. – Vi ber alle parter om å opptre ansvarlig for å dempe spenningen, fortsetter de. (©NTB)