Europol-dugnad fant 241 ofre for nettovergrep i 28 land

Etterforskere fra Norge har deltatt sammen med eksperter fra 20 andre land i en dugnad mot nettovergrep. De har funnet fram til 241 ofre.

27 eksperter fra 21 land og Interpol har i to uker samarbeidet med Europol for å gjennomgå millioner av bilder og videofiler for å finne og utnytte vitale ledetråder for å hindre seksuelle forbrytelser på nett.

Kombinasjonen av samarbeid, bilde- og videoanalyse, ekspertise og nasjonale undersøkelser, har ført til sikring av 241 ofre og påtale av 94 lovbrytere i 28 land.

– Vi vet at fire øyne er bedre enn to. Forestill deg at du har 34 par øyne og eksperthjerner som jobber sammen i to uker, skriver Europol på sin hjemmeside.

De såkalte øynene kom fra Belgia, Kypros, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Latvia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia, Australia, Bosnia og Hercegovina, Canada, Colombia, Moldova, Norge, Sveits, USA ​​og Interpol.

