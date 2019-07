Eurostat: Arbeidsledigheten på laveste nivå på 11 år

Arbeidsledigheten i eurosonen i mai lå på 7,5 prosent. Det er det laveste nivået siden 2008.

Landene med lavest arbeidsledighet i mai er Tsjekkia, Tyskland og Nederland, ifølge statistikkbyrået Eurostat.

– Eurostat anslår at 15,7 millioner menn og kvinner i EU var arbeidsledige i mai 2019. Sammenlignet med april var det et fall på 71.000, og sammenlignet med mai 2018 var det et fall på 1,3 millioner, skriver statistikkbyrået.

De oppløftende tallene kommer imidlertid samtidig som det er bekymring for at blant annet handelskrig og økte tollbarrierer vil bremse den økonomiske veksten i Europa.

(©NTB)