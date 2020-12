EUs brexitforhandler: Sannhetens øyeblikk er kommet

Det er bare timer igjen å fullføre brexitforhandlingen på, advarer EU sjefforhandler Michel Barnier.

Fredag sier Barnier til EU-parlamentet at sannhetens øyeblikk er kommet.

– VI har svært lite tid, bare noen få timer til å jobbe oss gjennom disse forhandlingene … dersom dere vil ha en avtale som trer i kraft 1. januar, er beskjeden fra forhandlingslederen.

Parlamentet har varslet at søndag er siste frist for en enighet dersom de skal holde et ekstramøte og godkjenne avtalen før året er omme. Ved årsskiftet utløper overgangsperioden etter brexit og britene forlater det indre markedet.

