EUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer

EU-president Donald Tusk sier at fundamentet for en brexitavtale er klart og at en avtale med Storbritannia i teorien kan bli akseptert torsdag.

Tusks oppdatering ble gitt til polske journalister i Brussel onsdag ettermiddag, opplyser nyhetsbyrået AFP.

– I teorien bør alt være klart om sju-åtte timer, sa Tusk til den polske nyhetskanalen TVN24.

Ryktene går

Siden sent tirsdag har ryktene svirret i Brussel og London om at en ny brexitavtale kan være nært forestående, for deretter å bli møtt med at det neppe blir noen avtale før toppmøtet som starter torsdag.

Flere påpeker også at selv om en avtale skulle bli forhandlet fram før uken er omme, er det mye som skal til for at den skal kunne vedtas i det britiske Parlamentet og i EU innen britenes utmeldingsdato 31. oktober.

Før helgen fikk EUs sjefforhandler Michel Barnier grønt lys til å gå inn i mer intensive forhandlinger i håp om å komme i mål før toppmøtet. Natt til onsdag måtte forhandlerne til slutt ta pause, men fortsatte den påfølgende morgenen.

Møter i Brussel og London

Barnier informerte onsdag formiddag EU-kommisjonen og sa da at flere viktige spørsmål fortsatt var uløst. Senere på dagen skal han informere medlemslandenes EU-ambassadører om fremdriften. Det møtet er allerede utsatt to ganger i løpet av dagen.

I London holdt Boris Johnsons regjering onsdag møter både med de mest hardnakkede brexitforkjemperne i eget parti og med det nordirske støttepartiet DUP. For at Johnson skal slippe å be EU om en utsettelse, må han få en eventuell avtale godkjent i Parlament senest lørdag, muligens i et ekstraordinært møte i Underhuset. Johnson har varslet et regjeringsmøte onsdag ettermiddag.