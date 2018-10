EUs sjefforhandler i møte med nordirsk leder

Arlene Foster, leder i det nordirske unionistpartiet DUP, er tirsdag i Brussel for å diskutere brexitforhandlingene med EUs sjefforhandler Michel Barnier.

DUP er støtteparti for statsminister Theresa May og hennes konservative regjering, som er avhengig av DUPs stemmer for å ha flertall i Parlamentet.

Nå varsler Foster at hun vil minne EU-siden om hvor grensa går for de nordirske unionistene.

– Når vi går ut av EU, må vi gjøre det som én nasjon. Det forente kongerikes indre marked må beskyttes, og det må ikke skapes noen nye grenser mellom Nord-Irland og Storbritannia. Fra dag én har dette vært DUPs eneste ufravikelige krav, sier Foster.

Hun minner om at 70 prosent av alle varer som skipes ut fra havna i Belfast, går til Storbritannia.

–Det ville vært katastrofalt å skape en ny barriere for denne handelen.

Nord-Irland har vært det vanskeligste spørsmålet i brexitforhandlingene.

Av hensyn til fredsprosessen ønsker både EU og Storbritannia løsninger som sikrer at det ikke skapes nye hindre på grensa mellom Irland og Nord-Irland. Men EUs forslag til løsninger har fått britene til å rase fordi de mener EU i praksis foreslår å flytte tollgrensa til irskesjøen mellom Nord-Irland og Storbritannia.

