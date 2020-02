Evakuering av virusfaste amerikanske cruisepassasjerer er i gang

Evakueringen av flere hundre amerikanske passasjerer fra cruiseskipet Diamond Princess har begynt. Skipet har ligget i karantene i Yokohama i Japan.

Flere tusen passasjerer har siden forrige uke måttet holde seg inne på lugarene etter at det ble påvist covid-19-smitte hos en passasjer som gikk i land i Hongkong. Siden da er det påvist flere hundre smittetilfeller.

Amerikanske myndigheter besluttet nylig at de amerikanske passasjerene om bord skulle få tilbud om å bli evakuert fra skipet og fløyet hjem til USA. Her må de i ny to ukers karantene.

Natt til mandag lokal tid fikk de første amerikanske passasjerene forlate skipet og gikk om bord i flere busser som sto klare på kaia, opplyser en av passasjerene til AFP.

