Ex-opprørsleder mener Elfenbenskystens presidentvalg ikke kan gjennomføres

Elfenbenskystens tidligere statsminister og opprørsleder Guillaume Soro maner opposisjonen til å samle seg i motstand mot neste måneds presidentvalg.

– Å gjennomføre valget 31. oktober gir ingen mening. Å delta er å bifalle institusjonelt statskupp av Alassane Ouattara, sa Soro til journalister i Paris torsdag.

Han understreket likevel at han stadig stiller som presidentkandidat, til tross for at en ivoriansk domstol mandag vedtok at kandidaturet hans er ugyldig fordi han i april ble dømt for underslag av offentlige midler.

– Kandidaturet mitt står stødig. Det er uforanderlig og ugjenkallelig, understreket Soro.

Domstolen nekter 40 av 44 kandidater å stille til valg, inkludert landets tidligere president Laurent Gbagbo.

Kandidaturet til president Alassane Ouattara, som stiller til gjenvalg, ble godkjent, til tross for at mange mener at å stille til en tredje periode er grunnlovsstridig.

Soro var blant Ouattaras støttespillere da borgerkrigen i landet brøt ut i 2010, som følge av at Gbagbo ikke anerkjente Ouattaras valgseier. Soro ble siden statsminister, men har siden 2019 vært på kant med Ouattara.

