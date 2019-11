Extinction Rebellion vant fram med klage på protestforbud i London

Politiet i London la ned forbud mot protester i regi av klimaaktivistene i Extinction Rebellion, men nå er forbudet kjent ulovlig av en ankedomstol.

London-politiet har tidligere erklært alle aksjoner i regi av den utradisjonelle klimabevegelsen for ulovlige fra og med 14. oktober.

Forbudet ble vedtatt etter at gruppa i flere dager forstyrret trafikken i London ved å blokkere veier, bruer og flyplasser.

Men onsdag besluttet to dommere at politiet ikke hadde lov til å innføre et totalforbud mot at gruppen samlet seg på offentlige steder. Det kan bare legges ned forbud mot protester på konkrete steder, framholdt domstolen.

Klimaaktivistenes advokat, Tobias Garnett, er fornøyd.

– Heller enn å kaste bort tid og penger på å forsøke å stilne og kriminalisere dem som skaper oppmerksomhet om klimaet og den økologiske krisen, så ber vi regjeringen om å handle nå når det gjelder den største trusselen mot vår planet, sier Garnett.

London-politiet var på sin side skuffet over kjennelsen og vurderer hva de vil gjøre videre.

Klimaaktivistene får støtte av politikere fra De grønne og Labour. Også Amnesty International er glad for kjennelsen. Organisasjonen mener politiforbudet var et grovt overtramp.

Politiet i London pågrep nesten 1.830 demonstranter i London i første halvdel av oktober. Onsdag hadde 165 personer blitt siktet.

Extinction Rebellions avdeling i Storbritannia vurderer nå å saksøke politiet.

(©NTB)