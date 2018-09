F-35 jagerfly har styrtet i USA

Et jagerfly har styrtet i South Carolina.

(Avisa Nordland): Ifølge CBS News, styrtet et jagerfly av typen F-35 ved Beaufort i South Carolina fredag klokken 11.45, lokal tid. Styrten er bekreftet av den lokale politimyndigheten. Piloten skal ha skutt seg ut, men det er ikke avklart om han eller hun er skadet.

Styrten er den første med en F-35 siden den kom i drift, skriver CBS.

Norge har bestilt inntil 52 F-35 jagerfly, og til nå har det kommet ni fly til Norges nye hovedflystasjon, Ørland.

Det skal være snakk om en amerikansk maskin, tilhørende VMFAT-501 skvadron ved Beaufort flystasjon, ifølge nettstedet The Aviationist.

US Marine Corps skal også ha bekreftet ulykken.

Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not usually many people over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1