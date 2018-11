Facebook anker personvern-bot

IT-giganten Facebook anker en bot på drøye 5 millioner kroner som selskapet er ilagt i Storbritannia for manglende beskyttelse av brukernes personvern.

Selskapet har neppe problemer med å skaffe pengene, men anker likevel av mer prinsipielle årsaker. I en uttalelse gjør en av selskapets advokater det klart at hun frykter kjennelsen kan sette presedens.

Tidligere i år konkluderte det britiske datatilsynet ICO med at Facebook mellom 2007 og 2014 ikke ivaretok brukernes personvern godt nok.

I denne perioden klarte selskapet Cambridge Analytica å få tak i personlige opplysninger om mange millioner Facebook-brukere uten at de var klar over det.

Ved hjelp av disse opplysningene utviklet Cambridge Analytica digitale verktøy som senere ble brukt politisk både i Storbritannia og USA. De ble brukt av britiske EU-motstanderne i forkant av brexit-avstemningen, og av Donald Trumps valgkampmedarbeidere.

Bakgrunnen for hendelsen var at Facebook mellom 2007 og 2014 åpnet for at app-utviklere kunne få tilgang til brukeres personopplysninger uten at disse hadde gitt noen tydelig godkjenning.

